Groene start op Damrak verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX wijzen op een 0,3 procent hogere opening, nu de situatie aan de grens van Oekraïne iets lijkt te verbeteren. Vooralsnog lijkt een oorlog afgewend te kunnen worden en kiezen de betrokken partijen voor een diplomatieke oplossing. Dinsdagavond daalden de energieprijzen en werden obligaties goedkoper. Wall Street sloot met fraaie plussen. Rusland zou een klein deel van zijn troepenmacht aan de grens van Oekraïne aan het terugtrekken zijn. "Het lijkt dat er nog altijd hoop is op een diplomatieke oplossing", zei Sam Stovall van CFRA. Toch waarschuwen analisten dat de kwestie nog lang niet van tafel is en dat de markten volatiel zullen blijven. Inflatiecijfers uit China laten een daling zien, maar die uit het Verenigd Koninkrijk liepen verder op. De euro/dollar handelde woensdag op 1,1364. De olieprijs maakt een pas op de plaats. Een vat Brent kost 93,34 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente staat op 2,042 procent. Bedrijfsnieuws Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet behaald dan voorzien en zag de winstgevendheid onderliggend dan ook harder aantrekken. Voor het lopende boekjaar mikt Ahold op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent en een daling van de onderliggende winst per aandeel tot 5 procent ten opzichte van 2021. Heineken heeft in 2021 de bierverkoop zien oplopen en presteerde beter dan verwacht. Voorlopig denkt Heineken in 2023 nog een operationele marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 15,6 procent in 2021. Nu de onzekerheid echter duidelijk is toegenomen wil Heineken later dit jaar de marge-outlook voor 2023 bijschaven. Vopak heeft de omzet en de resultaten in het vierde kwartaal van 2021 verder zien oplopen. De bezettingsgraad daalde van 90 naar 88 procent. Vopak sprak van "zwakke" marktomstandigheden voor olie en chemische producten in Nederland en Singapore. Alfen heeft in 2021 de omzet flink zien stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. En ook voor het lopende jaar wordt meer omzet verwacht. Alfen mikt op een omzet van 330 tot 370 miljoen euro, nadat in 2021 de teller stokte op 250 miljoen euro. Deutsche Bank verhoogde het advies voor Adyen van Houden naar Kopen en het koersdoel ging van 2.270 naar 2.750 euro. Aandeelhouders van Just Eat Takeaway zullen vanavond letten op de cijfers van het Amerikaanse DoorDash. Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag flink hoger gesloten. De Dow won 1,2 procent op net geen 35.000 punten. De breder samengestelde S&P 500 index steeg 1,6 procent naar 4.471,07 punten en techbeurs Nasdaq eindigde zelfs 2,5 procent hoger op 14.139,76 punten. Bron: ABM Financial News

