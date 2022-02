Ahold overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet behaald dan voorzien en zag de winstgevendheid onderliggend dan ook harder aantrekken. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van de Nederlandse supermarktgigant.

In het vierde kwartaal behaalde Ahold Delhaize een omzet van 20.148 miljoen euro, terwijl analisten op 19.832 miljoen euro hadden gerekend. Daaraan droegen de VS 12.099 miljoen euro bij en Europa 8.049 miljoen euro.

Dit leverde Ahold een operationele winst op van 895 miljoen euro, wat beduidend meer was dan de 808 miljoen euro waarop de consensus rekende.

Onderliggend kwam de operationele winst uit op 838 miljoen euro, tegenover een analistenraming van 820 miljoen euro. De onderliggende marge bedroeg 4,2 procent, waar vooraf door analisten werd gemikt op 4,1 procent.

Onderliggend verdiende Ahold 0,59 euro per aandeel, een plus van 7,6 procent op jaarbasis.

Ahold Delhaize meldde verder dat het in 2021 bijna 364 miljoen euro investeerde in coronahulp, via verschillende initiatieven, zoals extra personeel, beschermingsmiddelen en donaties.

In het vierde kwartaal van 2020 behaalde Ahold een omzet van 19,6 miljard euro met een nettoverlies van 9 miljoen euro.

Operationeel verdiende de grootgrutter toen 16 miljoen euro. Onderliggend was dit echter 881 miljoen euro, met een onderliggende marge van 4,1 procent.

In het derde kwartaal van 2021 behaalde Ahold nog een omzet van 18.545 miljoen euro met een onderliggende operationele winst van 812 miljoen euro met een marge van 4,4 procent.

Jaarcijfers

De onderliggende winst daalde in heel 2021 met 0,5 procent naar 2,19 euro per aandeel. Dit was in 2020 nog 2,26 euro.

Analisten mikten op een onderliggende winst per aandeel van 2,15 euro.

De consensus mikte op een vrije kasstroom van 1,77 miljard euro en Ahold kwam uit op 1,62 miljard euro in 2020.

Hierin slaagde de supermarktketen bij een jaaromzet van 75.601 miljoen euro en een onderliggende operationele winst van 3.331 miljoen euro met een bijbehorende marge van 4,4 procent.

Voor heel 2021 rekenden de analisten op een omzet van 75.299 miljoen euro, met een onderliggende operationele winst van 3.306 miljoen euro en een marge van 4,4 procent.

In 2020 werd nog een omzet geboekt van 74.736 miljoen euro.

Dividend

Ahold Delhaize zal over 2021 een dividend uitkeren van 0,95 euro per aandeel, een stijging van 5,6 procent ten opzichte van 2020.

Outlook

Voor het lopende boekjaar mikt Ahold op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent en een daling van de onderliggende winst per aandeel tot 5 procent ten opzichte van 2021. De vrije kasstroom zal 1,7 miljard euro bedragen. Ahold verwacht over dit jaar een dividend uit te keren van 0,95 euro per aandeel en kondigde al eerder aan 1 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen.

Voor 2022 mikt de consensus op een omzet van 77.578 miljoen euro bij een nettowinst van 2.149 miljoen euro en een onderliggende operationele winst van 3.237 miljoen euro.

Voor de periode 2023 tot en met 2025 zei Ahold al eerder te verwachten dat de omzetgroei zal versnellen, waarbij de omzet uit online activiteiten kan verdubbelen. Tegen 2025 moet Ahold dan 10 miljard euro aan extra omzet hebben gerealiseerd. De online omzet moet daarbij verdubbelen, terwijl de e-commerce-activiteiten tegen 2025 winstgevend moeten zijn.