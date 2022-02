Meer omzet en winst voor Vopak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft de omzet en de resultaten in het vierde kwartaal van 2021 verder zien oplopen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de tankopslagspecialist. 2021 kenmerkte zich volgens CEO Dick Richelle door een hoge volatiliteit en een lagere vraag naar opslag. De omzet steeg op jaarbasis van een herziene 303,7 miljoen naar 315,2 miljoen euro. De EBITDA exclusief bijzondere posten liep op van een eveneens herziene 185,9 miljoen naar 212,5 miljoen euro. De nettowinst steeg van een bijgestelde 55,2 miljoen naar 69,1 miljoen euro. Als er wel rekening wordt gehouden met bijzondere posten kwam het EBITDA uit op 206,5 miljoen euro, afgezet tegen 156,9 miljoen euro een jaar eerder, en de nettowinst op 64,1 miljoen euro tegen 22,5 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020. Ook hiervoor zijn de resultaten over het laatste kwartaal van 2020 aangepast. De bezettingsgraad daalde in 2021 van 90 naar 88 procent. Vopak sprak van "zwakke" marktomstandigheden voor olie en chemische producten in Nederland en Singapore. De kostenbasis kwam over het gehele boekjaar uit op 611 miljoen. Vopak had als doelstelling om de kosten onder 615 miljoen euro te houden. Dividend Het bedrijf stelde woensdag een contant dividend voor van 1,25 euro per aandeel Vopak, tegen 1,20 over 2020. Vopak kende aan het einde van het boekjaar een schuldratio van 2,93 tegen 2,58 aan het einde van 2020.

De operationele kasstroom over heel 2021 bedroeg 786 miljoen euro tegen 752 miljoen euro een jaar ervoor. Outlook Voor 2022 mikt op een kostenbasis van 645 miljoen euro en zegt het bedrijf verder op schema te liggen in de realisering van de doelstelling voor 2023 om een EBITDA uit groeiprojecten te realiseren van 110 tot 125 miljoen euro. Dit jaar denkt Vopak minder dan 300 miljoen euro in groeiprojecten te investeren. Het aandeel Vopak sloot dinsdag op een groen Damrak 1,7 procent hoger op 31,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.