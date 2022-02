Meevallende resultaten Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in 2021 de bierverkoop zien oplopen en presteerde beter dan verwacht. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de Amsterdamse brouwer. "Een sterke set resultaten", zei CEO Dolf van den Brink woensdag. "We maakten een flinke stap in ons herstel richting de niveaus van voor de pandemie en in sommige gevallen schoten we daar zelfs al voorbij", voegde de topman toe. Van den Brink is positief gestemd voor de toekomst, hoewel er op het vlak van inflatie flinke uitdagingen liggen. Ook lijkt het herstel in de Europese horeca meer tijd te kosten dan eerder gedacht. Afgelopen jaar steeg de geconsolideerde omzet (beia) van 19,7 miljard naar 21,9 miljard euro. Analisten rekenden op 21,5 miljard euro. Die omzetstijging was te danken aan de afzet van meer volumes. De biervolumes stegen autonoom met 4,6 procent naar 231,2 miljoen hectoliter. Analisten rekenden ook op een stijging van 4,6 procent. In Azië liepen de volumes met 11,7 procent terug, waar door analisten een krimp van ruim 10 procent was voorzien. Europa en de Amerika's waren goed voor plussen van 3,8 en 8,2 procent. De operationele winst van Heineken bedroeg afgelopen jaar 3,4 miljard euro en de nettowinst 2,0 miljard euro, beide op basis van beia. Hier rekenden de analisten op respectievelijk 3,3 miljard en 1,9 miljard euro. De operationele vrije kasstroom kwam afgelopen jaar uit op 2,5 miljard euro. Analisten hadden gerekend op een stijging van 0,4 miljard euro naar 1,9 miljard euro. Wisselkoerseffecten raakten afgelopen jaar de resultaten van Heineken voor 515 miljoen euro. De brouwer had vooraf gerekend op 450 miljoen euro. De nettowinst werd voor 43 miljoen euro geraakt. Voor 2022 rekent de brouwer juist op een positief effect van 465 miljoen euro. Heineken wil over 2021 een dividend uitkeren van 1,24 euro per aandeel. Outlook Voor 2022 rekent de analistenconsensus op een groei van de biervolumes met 5,7 procent autonoom en op een omzet van 24,4 miljard euro. Dit jaar denkt Heineken zelf een stabiele tot bescheiden hogere marge dan een jaar eerder te realiseren. Ook merkte de brouwer woensdag op dat de onzekerheid duidelijk is toegenomen en dat het daarom later dit jaar de marge-outlook voor 2023 zal 'updaten'. Voorlopig denkt Heineken in 2023 nog een operationele marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020 en 15,6 procent in 2021. Heineken zei verder goede vorderingen te maken met het besparen van kosten. Inmiddels is 1,3 miljard euro van de 2 miljard euro die de brouwer zich ten doel heeft gesteld, ook gehaald. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.