Alfen ziet omzet verder aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in 2021 de omzet flink zien stijgen, terwijl ook het bedrijfsresultaat hoger uitviel. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. CEO Marco Roeleveld sprak opnieuw van een sterk jaar voor Alfen, waarin het een winstgevende groei realiseerde en het een sterk vierde kwartaal achter de rug heeft. Alle markten waarin Alfen actief is, ontwikkelden zich gunstig. "We profiteren van onze sterke marktpositie in heel Europa." De topman zegt wel terughoudend te blijven met het oog op een heropleving van de coronacrisis. In het afgelopen jaar steeg de omzet op jaarbasis met 32 procent tot 249,7 miljoen euro. Daarmee zit Alfen aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van 225 tot 250 miljoen euro. De omzet uit Smart grids steeg met 8 procent, uit elektrisch opladen met 94 procent en uit energieopslag met 4 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat liep zelfs met 51 procent op tot 36,8 miljoen euro, ofwel 14,8 procent van de omzet. De brutomarge bedroeg 89,8 tegen 69,3 in 2020. De operationele kosten stegen wel van 45,5 naar 53,6 miljoen euro. Onder de streep bedroeg de aangepaste nettowinst 22,1 miljoen euro tegen 12,5 miljoen euro een jaar eerder. Alfen zag een aanhoudende groei bij bestaande klanten in heel Europa, maar sleepte naar eigen zeggen ook "belangrijke nieuwe" contracten binnen, wijzend op onder meer de levering van drie opslagstations voor Agreco Products. Outlook Ook voor het lopende jaar wordt een verdere groei van de omzet voorzien. Alfen mikt op een omzet van 330 tot 370 miljoen euro, aangejaagd door het groeiende momentum in de energietransitie, vooral bij het opladen van elektrische auto's en energieopslag. Bron: ABM Financial News

