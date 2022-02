Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat de acute dreiging van oorlog in Oekraïne leek te zijn verminderd. Een vat West Texas Intermediate ruwe olie voor levering in maart werd 3,6 procent goedkoper op 92,07 dollar aan de New York Mercantile Exchange. De olieprijs steeg sterk nadat Rusland een grote troepenmacht opbouwde aan de grens met buurland Oekraïne. Dinsdag zei de minister van defensie van Rusland echter dat een relatief klein deel van de manschappen op de weg terug naar de basis is. Er waren zo'n 130.000 militairen verzameld aan de grens. Westerse leiders reageerden met reserves. De Britse premier Boris Johnson noemde de situatie aan de grens "niet bemoedigend", en wees erop dat er onder andere veldhospitaals worden ingericht door de Russen. "We schatten dat de olieprijs zo'n 10 tot 20 dollar hoger is dan hij zou moeten zijn, door de onzekerheid rond Rusland en Oekraïne", zei David Bahnsen van The Bahnsen Group. "Met een olieprijs boven 90 dollar zou de vraag kunnen afnemen." Een olieprijs rond 75 dollar kan volgens Bahnsen wel een nieuwe basislijn worden, "gezien de huidige dynamiek van vraag en aanbod." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.