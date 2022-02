Wall Street optimistischer over Oekraïne

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger, terwijl de energieprijzen zakten en obligaties goedkoper werden, nadat Rusland zei dat een deel van de troepen worden teruggetrokken van de Oekraiense grens.

De S&P500-index steeg 1,5 procent naar 4,464 punten.Technologiebeurs Nasdaq won 2,1 procent tot 14.562 punten.

De winsten waren breed gedragen.

Beleggers leken iets minder bang dat er oorlog tussen Rusland en Oekraine komt. Deze dreiging heeft geopolitieke onzekerheid toegevoegd aan de markt, die toch al onrustig was door de hoge inflatie en vrees voor stijgende rentes.

De Russische minister van Defensie zei dinsdag dat een deel troepen aan de Oekraiense grens terugkeren naar hun basis na afronding van hun training. Het zou gaan om 10.000 van de geschatte 130.000 troepen in het grensgebied. Intussen blijven er wel grote militaire manoeuvres plaatsvinden, zei Moskou.

Hani Redha van PineBridge waarschuwde ervoor te veel betekenis te geven aan dit soort berichten, verwijzend naar de term 'oorlogsmist'. Tot nog toe lijkt de geopolitieke kwestie met name een grote impact te hebben op de grondstofprijzen, aldus Redha.

WTI-olie steeg maandag voor het eerst in zeven jaar tot meer dan 95 dollar per vat. Dinsdag daalde de prijs weer met zo'n 3,5 procent. WTI-olie kostte 92,06 dollar, en Brent-olie 93,28 dollar.

De hoge energieprijzen zijn nadelig voor de toch al hoge inflatie wereldwijd, aldus de marktkenner. De hoge consumentenprijzen dreigen vooral een hoofdpijndossier te worden voor de Federal Reserve, dat hierdoor sneller de rente moet gaan verhogen.

De Amerikaanse producentepnrijzen stegen in januari twee keer zo snel als verwacht, met 1 procent, in plaats van 0,5 procent, sinds december. Op jaarbasis was de inflatie van de producentenprijzen bijna 10 procent. De kerninflatie van 6,9 procent was iets lager dan in december. In dit cijfer tellen de prijzen van energie en voeding niet mee.

De rente stijgt. De rente op een tienjarige Amerikaanse staatslening steeg van 1,995 procent maandag naar 2,029 procent. De prijs van bitcoin steeg 4,4 procent tot 42.256 dollar.

Bedrijfsnieuws

Intel neemt Tower Semiconductor over voor 5,4 miljard dollar in contanten. Dit bevestigde Intel dinsdag, nadat The Wall Street Journal maandag al aangaf dat een deal dichtbij was. Intel betaalt 53 dollar per aandeel voor de Israëlische halfgeleiderspecialist, wat een premie is van 60 procent ten opzichte van de slotkoers van maandag. Het aandeel Intel steeg 1 procent. Tower werd 42 procent meer waard op 47,07 dollar.

Crypto platform Coinbase Global wil dit jaar 2.000 nieuwe werknemers aannemen, om de bestaande producten uit te breiden en nieuwe te lanceren. Het aandeel werd 6 procent meer waard.

Het moederbedrijf van Burger King, Restaurant Brands International opende dinsdagmiddag de boeken over het vierde kwartaal en wist daarbij de marktverwachtingen te overtreffen. Het aandeel klom 3,5 procent.

Hotelketen Marriott versloeg eveneens de analistenverwachtingen in het vierde kwartaal. Het aandeel werd 5 procent meer waard.

Biotechbedrijf ImmunoGen steeg 4,4 procent na het aankondigen van een licentiedeal met Eli Lilly die kan oplopen tot 1,7 miljard dollar.