Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat Rusland zei een deel van zijn troepen van de Oekraïense grens terug te trekken. Maandag zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov al met het Westen in gesprek te willen blijven.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,4 procent hoger op 467,56 punten. De Duitse DAX steeg 2 procent naar 15.412,71 punten. De Franse CAC 40 won 1,9 procent tot 6.979,97 punten. De Britse FTSE steeg 1,0 procent naar 7.608,92 punten.

Het sentiment rond Oekraïne sloeg de afgelopen weken herhaaldelijk om van acute oorlogsdreiging naar ontspanning en dat vergrootte de volatiliteit op de beurs.

Dinsdag waren er berichten dat Rusland overweegt de rebellerende Oost-Oekraïense provincies te erkennen als zelfstandige volksrepublieken. Met die stap zou Poetin ook diplomatieke voordelen opgeven.

Vooral de farmaciesector was dinsdag geliefd op de beurs, terwijl energiebedrijven een daling van de olieprijzen incasseerden. De geopolitieke spanningen zorgden de afgelopen tijd juist voor een impuls.

Economisch nieuws was er dinsdag voldoende, in tegenstelling tot maandag. Zo bleek dat de Duitse ZEW index voor het economisch sentiment is in februari verder gestegen, maar niet zo hard als economen hadden gedacht.

Zoals verwacht vertraagde de economische groei in de eurozone in het vierde kwartaal tot 0,3 procent. Het handelsoverschot van de eurozone daalde vorig jaar tot 128 miljard euro, van 234 miljard euro in 2020. De import groeide met 21 procent, en de export met 14 procent.

In de middag bleken de Amerikaanse producentenprijzen in januari 1 procent hoger dan in december. Er was gerekend op een stijging van 0,5 procent.

De industriële index voor de regio New York ging van licht negatief in januari naar plus 3,1 in februari, bleek uit de zogenaamde Empire State Index van de Federal Reserve.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 3,5 procent in het rood op 92,12 dollar, terwijl voor een april-future Brent 94,00 dollar werd betaald, een daling van 2,6 procent. Maandag noteerde WTI nog ruim boven 95 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1363. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1318 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1304 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Delivery Hero was een uitschieter met een plus van 15 procent, terwijl ook mede-maaltijdbezorger HelloFresh 6 procent meer waard werd in Frankfurt. Delivery Hero kelderde eerder op twijfels over het vermogen om een converteerbare obligatie af te lossen, maar dinsdag was de teneur dat dit toch geen probleem gaat zijn.

Luxe-artikelen-producenten Hermès en LVMH stalen de show in Parijs met koerswinsten van 5,4 en 3,6 procent.

Het Amsterdamse Adyen had ook de wind mee en sloot 4 procent hoger.

ArcelorMittal won dik 2 procent. Het conflict in Oekraïne kan leiden tot krapte op de Europese staalmarkt. Zo'n 13 procent van het Europese staal komt uit Oekraïne. ArcelorMittal haalt 6 procent van zijn productie uit zijn Oekraïense staalfabriek.

Shell en Total behoorden tot de weinige verliezers door de lagere energieprijs

Randstad heeft in het vierde kwartaal, zoals voorzien, de omzet en de resultaten zien stijgen en de verwachtingen ook weer weten te overtreffen. De uitzender steeg 5 procent.

Engie heeft in 2021 de eigen outlook weten te halen. Het aandeel won 3,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag eveneens hoger,met een winst van 1,5 procent voor de S&P500 index, terwijl de technologiebeurs Nasdaq zelfs 2,1 procent kon bijschrijven.