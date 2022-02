Randstad uitblinker in groene AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gestegen, onder leiding van Randstad. Bij een slot van 755,22 punten won de AEX 1,0 procent.

Beleggers lijken optimistischer nu de acute oorlogsdreiging in Oost-Europa wat lijkt afgenomen. Dinsdag meldde het Russische ministerie van defensie dat het 10.000 troepen van de geschatte 130.000 terugtrekt, maar waarschuwde Moskou ook dat grootschalige militaire oefeningen aan de grens met Oekraïne doorgaan. De Duitse bondskanselier Scholz had dinsdag een ontmoeting met de Russische president Poetin, waarin de deur weer werd geopend naar een diplomatieke oplossing. Poetin gaf aan geen oorlog te willen.

"Vooral beleggers in Europa hebben alle ogen gericht op de ontwikkelingen in Oost-Europa. Hier voelt en ziet men directe gevolgen, onder andere in de vorm van oplopende olie- en gasprijzen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

WTI-olie steeg maandag voor het eerst in zeven jaar naar ruim 95 dollar per vat. Dinsdag kost een vat rond de 91 dollar, ruim 4 procent minder dan een dag eerder.

Ondanks het herstel dinsdag is het technisch beeld nog niet veel verbeterd. Volgens Blekemolen is een doorbraak boven de 772 punten noodzakelijk "om van een technische verbetering te kunnen spreken." De volgende steunzone ligt zo rond de 720 punten.

De stijgende energieprijzen zijn nadelig voor de toch al hoge inflatie wereldwijd. Veel aandacht ging dinsdag dan ook uit naar de Amerikaanse producentenprijzen. Die stegen in januari met 1,0 procent op maandbasis. Vooraf werd gerekend op een stijging op maandbasis met 0,5 procent, na een toename met 0,4 procent in december. De kerninflatie kwam uit op 0,9 procent, waar 0,4 procent was voorzien.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 2,04 procent en de euro/dollar op 1,1363.

Op macro-economisch vlak bleek verder dat de ZEW index voor het economisch sentiment in Duitsland in februari is gestegen, zij het minder dan verwacht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Randstad aan kop, met een plus van zo'n 5 procent. DSM steeg bijna 2 procent. Volgens analisten presenteerden beide bedrijven beter dan verwachte kwartaalcijfers. Wel verlaagde Degroof Petercam het koersdoel voor DSM.

Shell had last van de lagere olieprijs en verloor 1,5 procent.

In de AMX won OCI 5,5 procent na cijfers maandag nabeurs. ING sprak van een zeer sterk vierde kwartaal. OCI profiteerde volgens ING van een sterk prijsklimaat, vooral met betrekking tot stikstof, hetgeen ruimschoots compenseerde voor de lagere volumes bij Fertiglobe en Natgasoline. Ook de productiebeperkingen in Europa als gevolg van de hogere gasprijzen zaten OCI tegen. Air France-KLM en Alfen stegen meer dan 4 procent.

Flow Traders was de grootste daler met een koersverlies van bijna 4 procent.

In de AScX won Brunel meer dan 6,5 procent. ING verhoogde het koersdoel voor Brunel licht. Wereldhave steeg ruim 4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van ABN AMRO Oddo.

BAM was de sterkste daler onder de smallcaps en leverde 2,5 procent in. BAM Groep heeft een overeenstemming bereikt over de verkoop van werkmaatschappij BAM Contractors. Dit maakte de Nederlandse bouwer dinsdag bekend zonder financiële details vrij te geven.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen 1 tot 2 procent in het groen.