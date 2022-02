Grubhub rolt samenwerking met 7-Eleven in heel VS uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub rolt Grubhub Goods in heel de VS uit met een samenwerking met 7-Eleven. Dit maakte de Amerikaanse dochter van Just Eat Takeaway dinsdagmiddag bekend. De landelijke uitrol volgt na een geslaagde pilot in New York. Volgens Grubhub bestellen mensen die boodschappen door het bedrijf laten bezorgen ook vaker maaltijden bij één van de aangesloten restaurants. Bron: ABM Financial News

