Beursblik: flinke boodschappenlijst voor nieuwe CEO Vopak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe CEO van Vopak zal woensdag de kwartaalcijfers presenteren, op een moment dat het aandeel een van de laagste waarderingsniveaus heeft van de afgelopen tien jaar. Volgens analisten van Jefferies verwacht de markt een evaluatie van de pijplijn van projecten en een versnelling van de optimalisering van de portefeuille van het tankopslagbedrijf. Ook zal de nieuwe CEO, Dick Richelle, die sinds 1 januari aan het roer staat, vermoedelijk plannen ontvouwen om minder afhankelijk te worden van olie en om de schulden te verlagen, overtollige contanten terug te geven aan aandeelhouders, en de communicatie te verbeteren. Een waslijst aan verbeterplannen die volgens de analist dus eigenlijk al door de markt zouden worden ingecalculeerd. Vopak heeft al aangekondigd dat zijn olieterminals in Australië, die zo'n half miljard euro waard zijn, strategisch zullen worden geëvalueerd. Terugkerend naar het traditionele cijferwerk komt analist David Kerstens van Jefferies voor het vierde kwartaal uit op een EBITDA-resultaat van 216 miljoen euro, wat een toename van 3 procent op jaarbasis zou zijn, en 3 miljoen euro meer dan een kwartaal eerder. Voor het hele jaar zou de EBITDA daarmee uitkomen op 835 miljoen euro, wat 2 procent minder is dan Jefferies eerder voorzag, maar nog wel een verbetering van 44 miljoen euro vergeleken met 2020. De groei komt vooral van nieuwe projecten, terwijl de onderliggende business relatief stabiel is, denkt Kerstens. Door de hoge prijzen voor energie en grondstoffen is de markt voor opslagdiensten zwak. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.