Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Euronext

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel op Euronext verlaagd van 105,00 tot 95,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. UBS wees op de kwartaalcijfers van Euronext van vorige week, die op de meeste fronten beter waren dan verwacht. De kosten waren daarentegen ook 2 procent hoger dan verwacht, maar bevatten ook 5 miljoen euro aan niet eenmalige integratiekosten. Na de resultaten verlaagde UBS zijn winstverwachtingen voor Euronext met 2 procent. Voor 2022 wordt nu gerekend op een winst per aandeel van 4,33 euro. Daarbij rekenen de analisten ook op een stijging van de kosten van het eigen vermogen van Euronext, van 6,9 naar 7,3 procent. Dit tezamen zorgt voor een verlaging van het koersdoel. Bron: ABM Financial News

