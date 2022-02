Jefferies: conflict Oekraine bedreiging voor Europese staalmarkt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het conflict in Oekraïne kan gevolgen hebben voor de Europese staalmarkt. Dit schrijft analist Alan Spence van Jefferies dinsdag. "Oekraïne is een grote exporteur, de vierde wereldwijd in 2020, en is goed voor gemiddeld 13 procent van de Europese staalimporten", aldus Spence. Liefst 75 procent van de staal die Oekraïne produceert, wordt geëxporteerd. Als de staalproductie in Oekraïne verstoord raakt, zal de Europese markt krapper worden, waarschuwt hij. ArcelorMittal heeft een fabriek in Oekraïne in het zuiden van het land, die goed is voor circa 6 procent van de totale productie van het staalbedrijf, aldus Spence, die een koopadvies op het aandeel heeft met een koersdoel van 43,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.