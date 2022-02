Meer winst voor Restaurant Brands International Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Restaurant Brands International heeft de omzet en de winstgevendheid over het afgelopen boekjaar zien oplopen. Dit maakte het moederbedrijf van fastfoodketen Burger King dinsdag bekend. De omzet steeg met 13,8 procent terwijl de aangepaste winst per aandeel opliep van 2,03 dollar over 2020 naar 2,82 dollar. Over het vierde kwartaal kwam deze post uit op 0,74 dollar tegen een verwachte 0,69 dollar per aandeel. Het aangepaste operationele resultaat (EBITDA) kwam 17,1 procent hoger uit op 2.248 miljoen dollar. De koers van het aandeel Restaurant Brands International noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.