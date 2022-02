Coinbase wil 2.000 mensen aannemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coinbase

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase wil dit jaar 2.000 mensen aannemen. Dit maakte de Amerikaanse cryptobeurs dinsdag bekend. Die mensen zijn nodig om de bestaande producten uit te breiden en nieuwe te lanceren. In de toekomst wil Coinbase producten introduceren met content gemaakt door zijn gebruikers, zoals NFT's. Ook werkt het bedrijf aan de Coinbase Wallet. Bron: ABM Financial News

