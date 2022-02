Wall Street richting hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vooralsnog een groene opening tegemoet, nu de acute oorlogsdreiging in Oost-Europa wat lijkt afgenomen. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 1,4 procent hoger.

Maandag was een volatiele dag voor Wall Street, waarbij de nieuwsberichten over een mogelijke Russische inval in Oekraïne elkaar snel opvolgden en de berichtgeving vrij tegenstrijdig was.

Enerzijds meldde Amerika dat het zijn ambassade in Kiev evacueert en zei de Oekraïense president Zelensky dat een inval mogelijk woensdag begint, terwijl Rusland bij monde van zijn minister van buitenlandse zaken juist aangaf dat men nog ruimte ziet voor een diplomatieke oplossing.

Dinsdag meldde het Russische ministerie van defensie dat het 10.000 troepen van de geschatte 130.000 terugtrekt, maar waarschuwde Moskou ook dat grootschalige militaire oefeningen aan de grens met Oekraïne doorgaan. De Duitse bondskanselier Scholz heeft dinsdag een ontmoeting met de Russische president Poetin.

"De markt gelooft wat het hoort in het nieuws, maar je moet voorzichtig zijn met dit soort kwesties", aldus vermogensbeheerder Hani Redha van PineBridge Investments.

Tot nog toe lijkt de geopolitieke kwestie met name een grote impact te hebben op de grondstofprijzen, aldus Redha. WTI-olie steeg maandag voor het eerst in zeven jaar naar ruim 95 dollar per vat. Dinsdag kost een vat rond de 93 dollar, zo'n 3 procent minder dan een dag eerder.

De hoge energieprijzen zijn nadelig voor de toch al hoge inflatie wereldwijd, aldus de marktkenner. De hoge consumentenprijzen dreigen vooral een hoofdpijndossier te worden voor de Federal Reserve, dat hierdoor sneller de rente moet gaan verhogen.

Veel aandacht zal dinsdag dan ook uitgaan naar de Amerikaanse producentenprijzen in januari. Vooraf wordt gerekend op een stijging op maandbasis met 0,5 procent, na een toename met 0,2 procent in december. De kerninflatie is vermoedelijk gestabiliseerd op 0,4 procent, wat een bevestiging zou kunnen zijn dat de problemen in de aanvoerketen geleidelijk wat afnemen.

Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in de VS in december nog met 9,7 procent en kwam de kerninflatie toen uit op 6,9 procent.

Verder staat vanmiddag de Empire State index op de rol.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert dinsdag op 2,04 procent en de euro/dollar op 1,1347.

Bedrijfsnieuws

Intel neemt Tower Semiconductor over voor 5,4 miljard dollar in contanten. Dit bevestigde Intel dinsdag, nadat The Wall Street Journal maandag al aangaf dat een deal dichtbij was. Intel betaalt 53 dollar per aandeel voor de Israëlische halfgeleiderspecialist, wat een premie is van 60 procent ten opzichte van de slotkoers van maandag.

Dinsdag noteert het aandeel Tower voorbeurs op Wall Street liefst 47 procent hoger op 48,69 dollar. Intel stijgt 1,5 procent.

Crypto platform Coinbase Global wil dit jaar 2.000 nieuwe werknemers aannemen. Het aandeel stijgt voorbeurs 5 procent.

Moederbedrijf van Burger King, Restaurant Brands International, opent dinsdag de boeken.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag overwegend lager gesloten. De S&P 500 daalde 0,4 procent op 4.401,67 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent tot 34.566,17 punten en de Nasdaq sloot vlak op 13.790,92 punten.