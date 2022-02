Beursblik: Credit Suisse halveert koersdoel Delivery Hero Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft dinsdag het koersdoel voor Delivery Hero verlaagd van 171,00 naar 90,00 euro, maar herhaalde wel het Outperform advies voor de Duitse maaltijdbezorger. De outlook die Delivery Hero recent voor de groei en de investeringen in 2022 afgaf, was een flinke tegenvaller, aldus Credit Suisse. Dit overschaduwde volgens de bank "de bemoedigende" verwachting dat de kern Food activiteiten dit jaar break-even zullen draaien. De grootste angst onder beleggers is volgens Credit Suisse de balans. Er zijn twijfels of Delivery Hero begin 2024 een converteerbare obligatie kan terugbetalen. "Deze zorgen zijn gegrond", aldus de bank, die denkt dat dit Delivery Hero op eigen kracht inderdaad niet gaat lukken. Het aandeel Delivery Hero noteert dinsdag in Frankfurt bijna 10 procent hoger op 47,55 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.