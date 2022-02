Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger nu in Rusland voorzichtig ontspannende geluiden zijn geuit over Oekraïne met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, die maandagmiddag zijn voorkeur uitsprak om met het Westen in gesprek te blijven.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 1,3 procent op 464,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,7 procent naar 15.365,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,6 procent met een stand van 6.960,09 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,6 procent naar 7.579,26 punten.

Het sentiment in de markt wordt momenteel bepaald door de kwestie Oekraïne en de ontwikkelingen in de rentes. Met name het eerste aspect heeft een Jantje-lacht-Jantje-huilt-gehalte, waarbij dreiging en ontspanning elkaar redelijk snel afwisselen met als gevolg de nodige volatiltieit op de aandelenmarkten.

De Britse werkloosheid kwam in december uit op 4,1 procent.

De Duitse ZEW index voor het economisch sentiment is in februari verder gestegen, maar niet zo hard als economen hadden gedacht.

De economie in de eurozone is in het vierde kwartaal een stuk minder hard gegroeid, met 0,3 procent. Dat is wel gelijk aan de prognose.

De muntunie zag de import in december meer dan dubbel zo sterk stijgen als de export. In heel 2021 steeg de export met 14,1 procent en de import met 21,4 procent. Het overschot gedurende 2021 bedroeg 128,4 miljard euro. Dat was in 2020 nog 233,9 miljard euro.

Voor vanmiddag gaat de aandacht van de markt uit naar twee Amerikaanse macro-economische cijfers en dat zijn de Empire State-index over februari en de producentenprijzen. Voor de producentenprijzen rekenen economen op een stijging met 0,5 procent op maandbasis.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 3,0 procent in het rood op 92, dollar, terwijl voor een april-future Brent 94,00 dollar werd betaald, een daling van 2,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,134. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1318 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1304 op de borden.



Bedrijfsnieuws

DSM heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet en een hogere EBITDA behaald. De resultaten waren iets beter dan vooraf voorzien. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent lager.

Randstad heeft in het vierde kwartaal, zoals voorzien, de omzet en de resultaten zien stijgen en de verwachtingen ook weer weten te overtreffen. Het aandeel Randstad noteerde 5,9 procent hoger in koers.

Engie heeft in 2021 de eigen outlook weten te halen. De koers van het aandeel noteerde 0,6 procent lager.

In Parijs noteerden van de hoofdaandelen acht een lagere koers dan maandag, in Frankfurt waren dat er drie. Op de beurs van Parijs liep het aandeel Renault met 4,2 procent op en in Frankfurt steeg sectorgenoot BMW met 1,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,4 procent in het groen.

De S&P 500 daalde maandag 0,4 procent op 4.401,67 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent tot 34.566,17 punten en de Nasdaq sloot vlak op 13.790,92 punten.