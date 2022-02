Beursblik: beperkte omzetgroei bij Ahold Delhaize verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2021 volgens analisten iets meer omzet behaald en wist dit onderliggend te vertalen naar een verbeterde winstgevendheid. Dit blijkt uit de analistenconsensus die Ahold zelf samenstelde en publiceerde.

In het vierde kwartaal behaalde Ahold Delhaize vermoedelijk een omzet van 19.832 miljoen euro. Daaraan droegen de VS 11.825 miljoen euro bij en Europa 8.007 miljoen euro. Ahold merkte op dat weersomstandigheden in de VS een negatieve impact op de vergelijkbare omzet hadden van circa 20 basispunten, terwijl Ahold in Europa juist profiteerde van een gunstig kalendereffect van 10 basispunten.

Dit leverde Ahold volgens de analisten een operationele winst op van 808 miljoen euro, of onderliggend 820 miljoen euro. De onderliggende marge wordt ingeschat op 4,1 procent.

Netto verdiende Ahold vermoedelijk 535 miljoen euro.

In het vierde kwartaal van 2020 behaalde Ahold een omzet van 19,6 miljard euro met een nettoverlies van 9 miljoen euro.

Operationeel verdiende de grootgrutter toen 16 miljoen euro. Onderliggend was dit echter 881 miljoen euro, met een onderliggende marge van 4,1 procent.

In het derde kwartaal van 2021 behaalde Ahold overigens nog een omzet van 18.545 miljoen euro met een onderliggende operationele winst van 812 miljoen euro met een marge van 4,4 procent.

2021

Analisten mikken voor heel het jaar op een onderliggende winst per aandeel van 2,15 euro. Dit was in 2020 nog 2,26 euro.

De consensus mikt verder op een vrije kasstroom van 1,77 miljard euro.

Voor heel 2021 rekenen de analisten verder op een omzet van 75.299 miljoen euro, met een onderliggende operationele winst van 3.306 miljoen euro en een marge van 4,4 procent.

In 2020 werd nog een omzet geboekt van 74.736 miljoen euro.

2021 was opnieuw een goed jaar voor Ahold, zo stelden de analisten van Kepler Cheuvreux, met een "nette" vergelijkbare groei ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis, met name in de Verenigde Staten. Ook de aangekondigde beursgang van Bol.com noemde Kepler positief.

Aan het einde van het jaar reisden Amerikanen bovendien een stuk minder en in combinatie met een sterk oplopende inflatie heeft dit vermoedelijk een gunstig effect gehad op de thuisconsumptie, denkt analist James Grzinic van Jefferies. En ook de strenge coronaregels in Nederland zullen Ahold Delhaize hebben geholpen in het vierde kwartaal.

Barclays verwacht een sterk jaareinde van 2021, maar is terughoudend over de eerste verwachtingen voor het lopende jaar. "Die kunnen mogelijk wat tegenvallen gezien de aanhoudende onzekerheden en de algemene terughoudendheid van het bedrijf zelf."

Outlook

Voor de periode 2023 tot en met 2025 verwacht Ahold dat de omzetgroei zal versnellen, waarbij de omzet uit online activiteiten kan verdubbelen. Tegen 2025 moet Ahold dan 10 miljard euro aan extra omzet hebben gerealiseerd. De online omzet moet daarbij verdubbelen, terwijl de e-commerce-activiteiten tegen 2025 winstgevend moeten zijn.

Voor 2021 mikt Ahold voor Bol.com op een omzet en EBITDA van respectievelijk 5,5 miljard euro en 150 tot 17 miljoen euro. In 2025 moet deze omzet en EBITDA zijn verdubbeld.

De onderliggende winst per aandeel Ahold Delhaize moet bovendien jaarlijks met hoge enkele cijfers groeien ten opzichte van 2022.

Voor 2022 mikt de consensus op een omzet van 77.578 miljoen euro bij een nettowinst van 2.149 miljoen euro en een onderliggende operationele winst van 3.237 miljoen euro.

Ahold opent woensdag voorbeurs de boeken.