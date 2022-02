Valuta: dollar blijft gewild

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag weliswaar iets hoger dan de koers die maandag in de loop van de ochtend op het bord stond, maar blijft nog altijd ruim onder de notering van vorige week, toen de munt donderdag even richting de 1,15 dollar steeg.

"Er is door de dreiging rondom Oekraïne natuurlijk de nodige behoefte in de markt aan veilige havens als de dollar, maar ook de yen en de Zwitserse frank", aldus valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Maar de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard ziet een verhoging van de rente met 100 basispunten tot in juli en achtte voor een besluit tot verhoging niet alleen de reguliere vergaderingen van de Fed, maar ook momenten tussendoor daarvoor geschikt¨. En dat maakt de dollar ten opzichte van de euro nog altijd een gewilde munt", aldus Croonen.

Croonen verwacht voor de komende dagen relatief veel aandacht voor de spanningen die Oekraïne omgeven, met name met het oog op de olieprijs, die door oplopende spanningen of zelfs een escalatie alleen nog maar meer kan oplopen, met alle gevolgen voor de inflatie van dien.

Voor deze week gaat de aandacht van de analist vooral uit naar de Amerikaanse producentenprijzen en de notulen van de Federal Reserve, zoals die zijn opgemaakt tijdens de meest recente beleidsvergadering.

Dinsdag was de macro-agenda redelijk gevuld.



De Britse werkloosheid kwam in december uit op 4,1 procent.

De Duitse ZEW index voor het economisch sentiment is in februari verder gestegen, maar niet zo hard als economen hadden gedacht.

De economie in de eurozone is in het vierde kwartaal een stuk minder hard gegroeid, met 0,3 procent. Dat is wel gelijk aan de prognose.

De muntunie zag de import in december meer dan dubbel zo sterk stijgen als de export. In heel 2021 steeg de export met 14,1 procent en de import met 21,4 procent. Het overschot gedurende 2021 bedroeg 128,4 miljard euro. Dat was in 2020 nog 233,9 miljard euro.

Voor vanmiddag gaat de aandacht van de markt uit naar twee Amerikaanse macro-economische cijfers en dat zijn de Empire State-index over februari en de producentenprijzen, ingeschat op een stijging met 0,5 procent op maandbasis. De notulen van de Fed staan voor woensdagavond gepland.

De euro noteerde dinsdag 0,3 procent hoger op 1,1347 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8369 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,3551 dollar. De dollar won 0,1 procent ten opzichte van de yen en noteerde daarmee op 115,64 yen, terwijl de euro 0,5 procent steeg naar 1,0501 Zwitserse frank.