Intel neemt Israelische halfgeleiderspecialist over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel neemt Tower Semiconductor over voor 5,4 miljard dollar in contanten. Dit bevestigde Intel dinsdag, nadat The Wall Street Journal maandag al aangaf dat een deal dichtbij was. Intel betaalt 53 dollar per aandeel voor de Israëlische halfgeleiderspecialist, wat een premie is van 60 procent ten opzichte van de slotkoers van maandag. Dinsdag noteert het aandeel Tower 3,5 procent lager aan de beurs van Tel Aviv. De Amerikaanse notering stijgt voorbeurs op Wall Street liefst 44 procent naar bijna 48 dollar. De besturen van Intel en Tower gaan unaniem akkoord met de overname, die binnen twaalf maanden moet worden afgerond. Intel verwacht dat de transactie direct bij zal dragen aan de aangepaste winst per aandeel. Bron: ABM Financial News

