Randstad hoger na cijfers op groen Damrak

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft dinsdagochtend de openingswinsten verder uitgebreid. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 753,28 punten. Daarmee probeerde de AEX te herstellen van de koersval op maandag, toen de hoofdgraadmeter bijna twee procent inleverde. "Zorgen over de situatie in Oekraïne maakten beleggers kopschuw. De dreiging dat Rusland ieder moment het land kan binnenvallen, leidde tot winstnemingen op de Europese beurzen en een vlucht naar veilige havens", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Wel wees Wiersma op uitspraken van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, die zijn voorkeur uitsprak om met het Westen in gesprek te blijven. "Dat advies lijkt te worden overgenomen door Vladimir Poetin, wat voor een kleine opluchting op de markten zorgde." Ook analisten van SEB zagen beleggers wat kalmeren na deze berichten uit Rusland op maandagmiddag. "Maar de situatie blijft moeilijk in te schatten", aldus SEB. "Wat mij opvalt is dat vrijwel niemand zich nog zorgen lijkt te maken over corona en we dat hoofdstuk binnenkort kunnen sluiten", aldus Wiersma. "En dat ophef over Oekraïne, wat al maanden speelt, nu nadrukkelijk op de voorgrond treedt, geeft aan dat we weer richting 'normaal' gaan." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1339. De olieprijzen daalden met 2,8 procent. Beleggers hebben voor vanmiddag nog oog voor de Empire State index. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen stegen Randstad en DSM na cijfers respectievelijk 5,0 en 1,6 procent. Volgens analisten presteerden beide bedrijven beter dan verwacht. Wel verlaagde Degroof Petercam het koersdoel voor DSM. Universal Music Group leverde 1,2 procent in. In de AMX won OCI 5,5 procent na cijfers maandag nabeurs. ING sprak van een zeer sterk vierde kwartaal. OCI profiteerde volgens ING van een sterk prijsklimaat, vooral met betrekking tot stikstof, hetgeen ruimschoots compenseerde voor de lagere volumes bij Fertiglobe en Natgasoline. Ook de productiebeperkingen in Europa als gevolg van de hogere gasprijzen zaten OCI tegen. Inpost steeg verder met 3,0 procent. Flow Traders was de grootste daler met een koersverlies van 2,1 procent. In de AScX won Brunel 3,9 procent. ING verhoogde het koersdoel voor Brunel licht. Wereldhave steeg met 3,1 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van ABN AMRO Oddo. Bron: ABM Financial News

