AkzoNobel voert productie harsen op

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel wil de productie van harsen verder opvoeren. Dit maakte de onderneming dinsdag bekend. De productie-uitbreiding maakt onderdeel uit van de Grow & Deliver strategie van Akzo. "Harsen zijn cruciale ingrediënten voor het maken van coatings", zei Akzo dinsdag. "Al onze activiteiten maken gebruik van hars." Door in de productie te investeren wordt Akzo minder afhankelijk van toeleveranciers. Ook bevordert dit de innovatie en het bereiken van de duurzaamheidsdoelen. Akzo denkt dat de investering circa 15 tot 20 miljoen euro zal bijdragen aan de EBITDA in 2023. Bron: ABM Financial News

