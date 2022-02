Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor DSM verlaagd van 190,00 naar 182,00 euro met een onveranderd Houden advies. Analist Fernand de Boer bracht de waardering van DSM in lijn met die van sectorgenoten, wat resulteerde in een iets lager koersdoel. In het vierde kwartaal lagen de omzet en de EBITDA van DSM boven de verwachtingen, aldus analist De Boer. De meevallende omzet schreef hij toe aan de tak Animal Nutrition en de sterke EBITDA aan de divisie Materials. De divisie Nutrition presteerde min of meer in lijn met de verwachtingen, aldus De Boer, en dat duidt op tegenvallende marges. De outlook die DSM afgaf, verraste volgens De Boer niet en de analist ziet dan ook geen reden om zijn taxaties significant aan te passen. Dinsdag noteert het aandeel DSM 1,6 procent hoger op 161,70 euro. Bron: ABM Financial News

