Beursblik: ING verhoogt koersdoel Brunel licht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Brunel verhoogd van 14,75 naar 15,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING wilde met deze verhoging de versnelling in het herstel bij de Professional- en Energy-tak verwerken. De detacheerder heeft te maken met een oplopende vraag enerzijds en een tekort aan geschikte kandidaten anderzijds. Hierdoor lopen de tarieven op. Daarnaast zorgen hogere prijzen voor energie voor meer vraag naar personeel in deze sector. Brunel ziet vooralsnog een beperkte mate aan baanrotatie, maar denkt dat dit wel de volgende impuls voor het Amsterdamse bedrijf kan zijn. Voor het vierde kwartaal verwacht ING een omzet uit de voortgezette activiteiten van 235,7 miljoen euro tegen 208,8 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. De brutowinst komt volgens de bank uit op 54,8 miljoen euro tegen 49,0 miljoen euro eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt vermoedelijk met 2 miljoen euro naar 12,8 miljoen euro. Brunel publiceert de resultaten over het vierde kwartaal op vrijdag 18 februari. Het aandeel Brunel noteerde dinsdag op een groen Damrak 3,5 procent hoger op 11,20 euro. Bron: ABM Financial News

