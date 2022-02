Beursblik: zeer sterk kwartaal OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft een zeer sterk vierde kwartaal achter de rug. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING dinsdag. OCI boekte een aangepaste EBITDA van 1,0 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van 291 procent en 13 procent meer dan waar ING op mikte. Als gevolg kwam de EBITDA over heel 2021 uit op 2,5 miljard dollar, circa 5 procent meer waarop analisten hadden gerekend. OCI profiteerde volgens ING van een sterk prijsklimaat, vooral met betrekking tot stikstof, hetgeen ruimschoots compenseerde voor de lagere volumes bij Fertiglobe en Natgasoline. Ook de productiebeperkingen in Europa als gevolg van de hogere gasprijzen zaten OCI tegen. De nettoschuld viel ook lager uit dan verwacht met 2,2 miljard dollar, waar ING mikte op 2,5 miljard. OCI verwacht het eerste kwartaal de schulden verder af te kunnen bouwen. "Dit suggereert dat het lopende kwartaal ook sterk zal zijn", aldus Demeester. De snelle afbouw van schulden leidt ook tot een nieuw beloningsbeleid voor aandeelhouders, dat volgens de analist op een positieve manier verrast. "Op basis van de verwachtingen voor de eerste helft van dit jaar, kan OCI dit jaar meer dan 10 procent van zijn marktkapitalisatie uitkeren aan aandeelhouders." Verder ziet de outlook van OCI er volgens Demeester goed uit. ING handhaafde dan ook het koopadvies op OCI met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 0,6 procent tot 25,10 euro. Bron: ABM Financial News

