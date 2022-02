Beursblik: Randstad laat coronacrisis achter zich Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Randstad zal dit kwartaal de coronacrisis achter zich laten. Dit leidde Morgan Stanley af uit de outlook die Randstad dinsdag bij de resultaten over het vierde kwartaal van 2021 gaf. Randstad wees voor januari op een groeitrend die vergelijkbaar is met die in het vierde kwartaal van het vorig jaar, toen de groei iets meer dan 16 procent bedroeg. Dit impliceert volgens de zakenbank een autonome omzet die in het eerste kwartaal circa 15 procent boven het peil van voor de corona-uitbraak ligt, en een onderliggende versnelling ten opzichte van het vierde kwartaal. De resultaten in het vierde kwartaal van randstad waren volgens Morgan Stanley overigens beter dan voorzien. Morgan Stanley hanteert een Gelijkgewogen advies voor het aandeel Randstad met een koersdoel van 66,50 euro. Het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een groen Damrak 3,7 procent hoger op 65,26 euro. Bron: ABM Financial News

