Beursblik: cijfers DSM beter dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het vierde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd dankzij goede prestaties bij de tak Materials. Dit stelden analisten van Morgan Stanley dinsdag. Per saldo kwam de EBITDA 4 procent hoger uit dan voorzien, aldus de zakenbank. De door DSM afgegeven outlook was volgens Morgan Stanley geen verrassing. Grote aanpassingen aan de consensus zijn dan ook niet te verwachten. De markt zal zich volgens Morgan Stanley focussen op de marge bij Nutrition, waar grotere prijsverhogingen nodig waren om de stijgende grondstoffenkosten op te vangen. De marge van 19 procent was lager dan de 20,7 procent in het derde kwartaal en de 20,3 procent in het vierde kwartaal van 2020. En DSM gaf aan dat meer prijsverhogingen nodig zijn aan het begin van 2022. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies op DSM met een koersdoel van 160,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.