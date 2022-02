Beursblik: Randstad presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De autonome omzetgroei en de resultaten van Randstad in het vierde kwartaal kwamen beter uit dan verwacht. Dit concludeerde zakenbank Jefferies dinsdag na publicatie van de resultaten van de bemiddelaar in werk uit Diemen over het vierde kwartaal van 2021.

Jefferies sprak van een nog genereuzer dividend dan voorzien. Randstad keert in totaal 5,00 euro per aandeel uit over 2021, bestaande uit 2,19 euro gewoon dividend en 2,81 euro speciaal dividend. Jefferies ging vooraf uit van een voorstel van een gewoon dividend van 2,15 euro per aandeel.

Jefferies verwacht dat de consensustaxaties omhoog gaan, gezien de door Randstad waargenomen trend in januari die globaal overeenkomt met de trend in het vierde kwartaal, waarin het bedrijf een autonome omzetgroei van 16,3 procent realiseerde, terwijl in de consensus voor het eerste kwartaal een autonome groeiprognose van 7 procent staat.

Randstad meldde dinsdag voorbeurs een omzet en resultaten die hoger uitkwamen dan over dezelfde periode een jaar eerder en ook dan de gemiddelde verwachting van analisten.

Jefferies hanteert een Underperform advies op het aandeel Randstad met een koersdoel van 49,00 euro.