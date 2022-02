Flink meer kwartaalwinst voor Fertiglobe Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fertiglobe, een joint venture van OCI, heeft in het laatste kwartaal van 2021 en in het gehele boekjaar de aangepaste nettowinst flink zien oplopen. Dit bleek maandagavond uit de resultaten van de onderneming die actief is in kunstmest en ammonia. In het vierde kwartaal boekte het bedrijf een aangepaste nettowinst van 376 miljoen dollar tegen 44 miljoen dollar over dezelfde periode een jaar eerder. Over het gehele boekjaar kwam dit resultaat uit op 737 miljoen dollar tegen 66 miljoen dollar over 2020. De jaaromzet steeg dan ook met 113 procent tot 3,3 miljard dollar. Het bedrijf meldde een dividend over de tweede helft van het jaar uit te keren van in totaal circa 340 miljoen dollar tegen een eerdere richtlijn van minimaal 240 miljoen dollar. Outlook Fertiglobe verwacht voor de eerste helft van het lopende boekjaar een dividend van meer dan 200 miljoen dollar. Bij de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar wordt in mei hierover een update verstrekt. Bron: ABM Financial News

