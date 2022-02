BAM verkoopt Brusselse werkmaatschappij BAM Contractors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft een overeenstemming bereikt over de verkoop van werkmaatschappij BAM Contractors. Dit maakte de Nederlandse bouwer dinsdag voorbeurs bekend zonder financiële details vrij te geven. BAM Contractors is gevestigd in Brussel en genereert met circa 400 werknemers een jaaromzet van ruim 190 miljoen euro. Lopende projecten zijn onder meer de Scheldetunnel bij Antwerpen. BAM meldde dat de desinvestering de balans zal verkleinen, en de liquiditeit en het gebruik van garanties zal verminderen. De transactie zal resulteren in een beperkt boekverlies, dat zal worden opgenomen in de resultaten voor 2021, maar dit zal niet van invloed zijn op de door BAM afgegeven winstverwachting voor 2021. BAM rapporteert op 17 februari 2022 jaarcijfers. Bron: ABM Financial News

