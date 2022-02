Randstad overtreft verwachtingen opnieuw Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het vierde kwartaal, zoals voorzien, de omzet en de resultaten zien stijgen en de verwachtingen ook weer weten te overtreffen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de uitzender. Het afgelopen kwartaal steeg de omzet autonoom op jaarbasis met 16,3 procent naar 6.754 miljoen euro. De 12 analisten die bijdroegen aan de consensus hadden gerekend op 6.490 miljoen euro. De EBITA voor eenmalige posten kwam in het vierde kwartaal uit op 335 miljoen euro met een marge van 5,0 procent. De analistenconsensus voorzag 322 miljoen euro met een marge van 5,0 procent. Een jaar eerder bedroegen de cijfers nog respectievelijk 264 miljoen euro en 4,6 procent. Netto boekte Randstad afgelopen kwartaal een winst van 238 miljoen euro. Over het vierde kwartaal van 2020 rapporteerde Randstad een nettoresultaat 205 miljoen euro. De vrije kasstroom lag afgelopen kwartaal op 211 miljoen euro ten opzichte van 120 miljoen euro een jaar eerder. Dividend De onderneming uit Diemen stelt over 2021 een gewoon dividend voor van 2,19 euro per aandeel Randstad en een speciaal dividend van 2,81 euro per aandeel. Beide voorstellen zijn in contanten. Outlook Randstad gaf dinsdag aan dat de autonome omzetgroei in januari vergelijkbaar was met de trend in het vierde kwartaal. Niettemin is het bedrijf voorzichtig met het oog op het beperkte vermogen vooruit te kijken. Wel zei Randstad te verwachten dat de brutomarge dit kwartaal "bescheiden" lager zal liggen dan in het vierde kwartaal door kalendereffecten. En de operationele kosten zullen juist bescheiden hoger uitvallen. Het aandeel Randstad sloot maandag op een rood Damrak 0,2 procent hoger op 62,92 euro. Bron: ABM Financial News

