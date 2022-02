NN neemt divisie levensverzekeringen volledig over van ABN Amro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN heeft een overeenkomst bereikt over de aankoop van het resterende belang in de divisie levensverzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen voor een bedrag van 253 miljoen euro. Dit maakte de verzekeraar dinsdagochtend bekend. ABN AMRO Verzekeringen is een joint venture, waarin NN nu al een belang heeft van 51 procent en ABN AMRO van 49 procent, en biedt verzekeringsproducten en diensten aan meer dan een miljoen zakelijke klanten en consumenten. De resultaten uit de joint venture werden al door NN geconsolideerd. Wel zullen ABN AMRO en NN Group hun samenwerking rond levensverzekeringen met nog eens vijf jaar zullen doorzetten tot 2038, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Beide partijen hebben afgesproken om aanvullende investeringen te doen in de komende jaren om de digitale capaciteit en groei van de niet-leven portefeuille aan te jagen. NN zal de overnamesom in contanten voldoen. De opbrengsten uit de transactie, na aftrek van kosten, zullen direct naar aandeelhouders NN en ABN AMRO gaan. De deal zal slechts een beperkt negatieve impact hebben op de solvabiliteit van NN. De kasuitstroom zal 128 miljoen euro bedragen voor het indirecte belang van 49 procent, terwijl de dividendcapaciteit met circa 15 miljoen euro per jaar zal stijgen. De deal moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. Bron: ABM Financial News

