Stijgende lijn voor DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet en een hogere EBITDA behaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het speciaalchemiebedrijf. In de tweede helft van 2021 verhoogde DSM de prijzen om de effecten van de hoge inflatie op te vangen. Dit werd in het vierde kwartaal zichtbaar en dat zal ook in 2022 het geval zijn. Afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis van 2.080 naar 2.417 miljoen euro en de aangepaste EBITDA liep op van 390 naar 440 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus van Vara hadden gerekend op een omzet van 2.255 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 424 miljoen euro. Aan die aangepaste EBITDA zou Nutrition 349 miljoen euro bijdragen en Materials 93 miljoen. DSM kwam uit op respectievelijk 351 en 101 miljoen euro. In september liet DSM al weten zich volledig te gaan concentreren op Nutrition en zette het Materials in de etalage. Jaarcijfers In 2021 steeg de omzet van DSM met 14 procent naar 9.204 miljoen euro. Dat leverde een aangepaste EBITDA op van 1.814 miljoen euro, een plus van 18 procent ten opzichte van 2020. Analisten rekenden op een jaaromzet voor DSM van 9.042 miljoen euro met een aangepaste EBITDA van 1.798 miljoen euro. DSM zelf voorzag voor afgelopen jaar een stijging van de aangepaste EBITDA rond 15 procent, met een goede aangepaste operationele vrije kasstroom. De aangepaste operationele vrije kasstroom kwam uit op 941 miljoen euro en netto verdiende DSM 858 miljoen euro, een stijging met 21 procent indien aangepast voor bijzondere posten. Inclusief verkoopopbrengsten verdiende DSM 1.680 miljoen euro. DSM wil een dividend over 2021 betalen van 2,50 euro per aandeel, een stijging met 0,10 euro. Over 2022 liet DSM zich optimistisch uit. Dit jaar zal in lijn zijn met de doelstellingen van het bedrijf op de middellange termijn. Voor Nutrition & Bioscience ziet DSM een stijging van de aangepaste EBITDA met een hoog enkelcijferig percentage en voor de gehele groep met circa 5 procent. De aangepaste operationele kasstroom zal ook met een hoog enkelcijferig percentage stijgen, voorziet DSM. Het speciaalchemiebedrijf rekent voor de tak Materials op een gelijkblijvende aangepaste EBITDA, "na de sterke prestatie in 2021". Bron: ABM Financial News

