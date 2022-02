Verdere daling Europese beurzen voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 56 punten voor de Duitse DAX, een min van 21 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 22 punten voor de Britse FTSE 100.

Maandag sloten de Europese beurzen al flink lager.

Econoom Jim Reid van Deutsche Bank wees op de combinatie van enerzijds de hachelijke situatie rond de grens van Oekraïne en anderzijds de noodzaak voor de markt om rekening te houden met een stijgende rente. "Dat geeft geen ruimte om te ontspannen", aldus Reid.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag weinig liefde voor de Europese beurzen op Valentijnsdag. De DAX daalde tot het laagste niveau in acht maanden, terwijl het voor de Londense beurs één van de slechtste dagen van het jaar was.

Macro-economisch was het maandag een zeer rustige dag.

Bedrijfsnieuws

In Parijs sloten bijna alle aandelen in de CAC 40 in het rood, uitgezonderd een kleine plus voor Carrefour. Banken deden slechte zaken. BNP Paribas en Société Générale daalden tot 6 procent. Ook ArcelorMittal leverde 6 procent in.

Delivery Hero was koploper in Frankfurt, met een plus van zo'n 5,5 procent, nadat het aantal vorige week flink onder druk stond. Het was een van de weinige stijgers in de DAX. Deutsche Bank leverde 3,5 procent in.

Luchtvaartaandelen stonden in heel Europa onder druk vanwege het dreigende conflict in Oost-Europa. Air France-KLM, British Airways-moeder IAG en Wizz Air verloren tot 6 procent.

Euro STOXX 50 4.057,92 (-2,3%)

STOXX Europe 600 460,96 (-1,8%)

DAX 15.113,97 (-2,0%)

CAC 40 6.852,20 (-2,3%)

FTSE 100 7.531,59 (-1,7%)

SMI 12.026,37 (-1,7%)

AEX 747,89 (-1,8%)

BEL 20 4.004,89 (-1,9%)

FTSE MIB 26.415,41 (-2,0%)

IBEX 35 8.573,80 (-2,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag overwegend lager gesloten. De handel was volatiel door de oorlogsdreiging in Oost-Europa.

Vrijdag waarschuwde Amerika voor een op handen zijnde militaire inval door Rusland in Oekraïne, waarna de beurzen in New York flink terrein verloren. Telefoongesprekken tussen de Amerikaanse president Biden en zijn Russische collega Poetin zorgden afgelopen weekend niet voor een doorbraak.

Maandag leek er even iets van hoop te gloren. De Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov zei dat er nog steeds een kans is om de crisis op diplomatieke wijze op te lossen.

De Duitse bondskanselier Scholz gaf aan Duitsland en het Westen "klaar zijn voor een serieuze dialoog met Rusland over de Europese veiligheid".

The Wall Street Journal meldde maandagavond echter dat de Verenigde Staten hun ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev sluiten. Diplomaten worden overgebracht naar de stad Lviv in het westen van Oekraïne.

De Oekraïense president Zelensky zei in een update dat komende woensdag een Russische aanval wordt verwacht. Hij wil daarom een dag van nationale eenheid uitroepen op die dag.

Volgens beleggers is het lastig om te handelen op de situatie, omdat er geen goed zicht is op de kans van een invasie of op de aard en hevigheid van de reactie vanuit de Westerse landen. Als agressie vanuit Moskou leidt tot economische sancties, kan de wereldeconomie echter onvoorspelbaar reageren. Hogere energieprijzen zijn een waarschijnlijk gevolg. WTI-olie steeg maandag tot ruim 95 dollar. Dat was voor het eerst in zeven jaar.

In geval van een invasie "zal er een negatief effect op de markten zijn, maar ik denk ook dat beleggers dit al in zich opnemen", aldus Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank.

De aandelenkoersen worden de afgelopen maanden al gedrukt door de kans op een hogere rente in de Verenigde Staten, nu de inflatie daar nog steeds oploopt. De kans op een grondoorlog in Europa is een aanvullende bron van onzekerheid geworden.

Moskou ontkent plannen te hebben voor een invasie in het buurland, maar de militaire opbouw van Rusland heeft zich versneld en er staan troepen aan drie kanten van het land opgesteld. De Amerikanen en andere Westerse landen trekken inmiddels hun ambassadepersoneel terug en waarschuwen hun staatsburgers om Oekraïne te verlaten, wat erop wijst dat de Westerse regeringen niet geloven in een diplomatieke oplossing.

Sommige commentatoren zeiden dat de spanningen aan de Oekraïense grens reden zijn voor beleggers om te vluchten in staatsleningen. Dit zou de druk verlichten op de Fed om de rente snel te verhogen, omdat de marktrente op tienjarige Treasury's hierdoor minder snel oploopt. De tienjaarsrente noteerde maandagavond op 1,99 procent, na een piek van ruim 2 procent vorige week.

In gesprek met CNBC zei James Bullard van de St. Louis Fed maandag dat de Fed haast moet maken met het verhogen van de rente nu de inflatie zo sterk stijgt. Als een verrassing komen de uitspraken niet echt. Vorige week zei Bullard al dat de Fed de rente in juli met een vol procentpunt moet hebben verhoogd.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Peloton daalden ruim 5 procent. De nieuwe CEO ontkent dat het bedrijf dat fitnessapparatuur maakt, wordt verkocht en wil zich juist focussen op groei.

Het aandeel Splunk steeg bijna 9 procent, na berichten dat Cisco Systems meer dan 20 miljard dollar over zou hebben voor het softwarebedrijf. Het zou de grootste overname voor Cisco ooit zijn. Cisco verliest meer dan een half procent.

Lockheed Martin schrapt een deal met Aerojet Rocketdyne, meldde de vliegtuigbouwer, nadat mededingingswaakhonden vorige maand juridische stappen zetten om de overname te blokkeren. Het aandeel daalde maandag zo'n 2 procent.

Sportschoenenwinkels krijgen onvoldoende sneakers aangeleverd, zelfs van de populaire merken zoals Nike, meldde The Wall Street Journal. Het opschalen van productie en levering na de coronacrisis blijft problematisch. Nike steeg circa een procent.

De openbaar aanklager in Texas heeft een rechtszaak ingediend tegen Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, vanwege de, inmiddels niet langer in gebruik zijnde, gezichtsherkenningssoftware die inbreuk zou maken op de privacy van Texanen. Het aandeel verloor rond een procent.

S&P 500 index 4.401,67 (-0,4%)

Dow Jones index 34.566,17 (-0,5%)

Nasdaq Composite 13.790,92 (-0,00%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager.

Nikkei 225 26.870,82 (-0,8%)

Shanghai Composite 3.434,74 (+0,2%)

Hang Seng 24.259,86 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1315. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1304.

USD/JPY Yen 115,32

EUR/USD Euro 1,1315

EUR/JPY Yen 130,48

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (Jap)

06:30 Industriële productie - Vierde kwartaal (Jap)

08:00 Werkloosheid - December (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - December (NL)

09:30 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (NL)

09:30 Internationale handel - December (NL)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (eur)

11:00 Handelsbalans - December (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - Februari (Dld)

14:30 Empire State index - Februari (VS)

14:30 Producentenprijzen - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 DSM - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Randstad - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Volkswagen - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Restaurant Brands International - Cijfers vierde kwartaal (VS)