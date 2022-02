Beursupdate: Wall Street zakt weg

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street zakt maandag met nog iets minder dan twee uur handel te gaan, toch weer weg. De S&P 500 en Dow Jones index verliezen meer dan een procent en de Nasdaq, eerder nog in het groen, daalt 0,9 procent.



The Wall Street Journal meldt maandagavond dat de Verenigde Staten hun ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev sluiten. Diplomaten worden overgebracht naar de stad Lviv in het westen van Oekraïne.



Eerder leken de Amerikaanse beurzen wat op te krabbelen, na de stevige verliezen van voor het weekend. De Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov zei maandag dat er nog steeds een kans is om de crisis tussen Rusland en Oekraïne op diplomatieke wijze op te lossen.



Volgens beleggers is het lastig om te handelen op de situatie, omdat er geen goed zicht is op de kans van een invasie of op de aard en hevigheid van de reactie vanuit de Westerse landen. Als agressie vanuit Moskou leidt tot economische sancties, kan de wereldeconomie echter onvoorspelbaar reageren. Hogere energieprijzen zijn een waarschijnlijk gevolg.



De WTI-olieprijs schiet maandag 2 procent omhoog naar ruim 95 dollar.



In geval van een invasie "zal er een negatief effect op de markten zijn, maar ik denk ook dat beleggers dit al in zich opnemen", aldus Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank.

