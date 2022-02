Flink hoger resultaat OCI

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het vierde kwartaal van 2021 een veel hoger resultaat behaald. Dit bleek uit de cijfers die maandag nabeurs verschenen.

Het aangepaste bedrijfsresultaat van de kunstmestfabrikant steeg in het afgelopen kwartaal met liefst 291 procent naar 1,04 miljard dollar. In het derde kwartaal kwam het resultaat uit op 501 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2020 werd een aangepaste EBITDA behaald van 266 miljoen dollar.

Voor het vierde kwartaal rekende de markt gemiddeld op een aangepaste EBITDA van zo'n 840 miljoen dollar.

Onder de streep bleef een aangepaste nettowinst over van 447 miljoen dollar, tegenover een verlies van 45 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet kwam in het vierde kwartaal 112 procent hoger uit op 2,2 miljard dollar. In het derde kwartaal was dit 1,5 miljard dollar, toen een verdubbeling op jaarbasis. In het vierde kwartaal van 2020 kwamen de opbrengsten van OCI uit op 1,04 miljard dollar.

De schuldratio bedroeg eind september 1,7 en daalde in december tot 0,9. OCI rekende op 1,3 en verwachtte eerder dat de schuldratio aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 pas onder de 1,0 zou zitten.

Outlook

Volgens OCI zetten hun eindmarkten de opwaartse trend in het vierde kwartaal voort, "en we verwachten dat de eerste helft van 2022 ook sterk zal zijn", aldus het bedrijf.

"Ons huidige orderboek ziet er gezond uit", voegde OCI toe.

OCI gaf eerder ook al aan dat het orderboek goed gevuld is, wat ook gunstig kan zijn voor resultaatvorming in het eerste kwartaal, aldus ING, dat recent zijn EBITDA-verwachting voor heel 2022 verhoogde naar 2,7 miljard dollar. Over 2021 behaalde OCI een aangepast resultaat van ruim 2,5 miljard dollar.

Kapitaalteruggave

OCI kondigde maandag aan dat de raad van bestuur een nieuw beleid voor kapitaalteruggave heeft goedgekeurd. Dit combineert een consistente basiswinstuitkering aan aandeelhouders van 400 miljoen dollar per jaar met een variabel component gekoppeld aan de gerealiseerde vrije kasstroom.

Over de tweede jaarhelft van 2021 wil OCI 1,45 euro per aandeel uitkeren, of in totaal 350 miljoen dollar.

"Aangezien het bedrijf in een gezonde omgeving blijft opereren en op basis van de huidige vooruitzichten voor volumes en prijzen, verwacht OCI een variabele component te betalen bij het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders in oktober 2022", aldus het bedrijf.

"We zijn verheugd dat we kunnen beginnen met het teruggeven van kapitaal aan onze aandeelhouders door middel van consistente halfjaarlijkse dividenden en ons kunnen concentreren op het vergroten van onze toekomstige kasstromen door gerichte investeringen in waterstof en andere groeimogelijkheden", aldus topman Ahmed El-Hoshy van OCI.

Het aandeel OCI sloot maandag op 24,88 euro.