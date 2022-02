Europese beurzen flink onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink lager geëindigd. Bij een slot van 460,96 punten, verloor de Stoxx Europe 600 1,8 procent. De Duitse DAX daalde 2,0 procent bij een slotstand van 15.113,97 punten, de Franse CAC 40 sloot 2,3 procent in het rood op 6.852,20 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 1,7 procent in de min en sloot op 7.531,59 punten.

Econoom Jim Reid van Deutsche Bank wees op de combinatie van enerzijds de hachelijke situatie rond de grens van Oekraïne en anderzijds de noodzaak voor de markt om rekening te houden met een stijgende rente. "Dat geeft geen ruimte om te ontspannen", aldus Reid.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag weinig liefde voor de Europese beurzen op Valentijnsdag. De DAX daalde tot het laagste niveau in acht maanden, terwijl het voor de Londense beurs één van de slechtste dagen van het jaar was.

Vrijdag waarschuwde Amerika voor een op handen zijnde militaire inval door Rusland in Oekraïne. Telefoongesprekken tussen de Amerikaanse president Biden en zijn Russische collega Poetin zorgden dit weekend niet voor een doorbraak. De Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov zei maandag dat er nog steeds een kans is om de crisis op diplomatieke wijze op te lossen.

De Duitse bondskanselier Scholz heeft maandag na een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev herhaald dat het Westen "verregaande en effectieve sancties" zal opleggen als Rusland het grondgebied van Oekraïne schendt. Scholz zei verder dat Duitsland en het Westen "klaar zijn voor een serieuze dialoog met Rusland over de Europese veiligheid".

Macro-economisch was het maandag een zeer rustige dag.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1303. Een vat WTI-olie werd iets duurder.



Bedrijfsnieuws

In Parijs sloten bijna alle aandelen in de CAC 40 in het rood, uitgezonderd een kleine plus voor Carrefour. Banken deden slechte zaken. BNP Paribas en Société Générale daalden tot 6 procent. Ook ArcelorMittal leverde 6 procent in.

Delivery Hero was koploper in Frankfurt, met een plus van zo'n 5,5 procent, nadat het aantal vorige week flink onder druk stond. Het was een van de weinige stijgers in de DAX. Deutsche Bank leverde 3,5 procent in.

Luchtvaartaandelen stonden in heel Europa onder druk vanwege het dreigende conflict in Oost-Europa. Air France-KLM, British Airways-moeder IAG en Wizz Air verloren tot 6 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend lager, met alleen een kleine winst voor de Nasdaq.