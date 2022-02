AEX sluit met stevig verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is maandag met een stevig verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. De hoofdgraadmeter daalde 1,8 procent naar 747,89 punten. "De situatie rond Oekraïne blijft gespannen. En vooral onduidelijk ook. Als belegger is het bijgevolg moeilijk om te anticiperen op een verder verloop. Het verleden toont echter aan dat geopolitiek geïnspireerde nervositeit achteraf vaak koopgelegenheden bleken te zijn. Zover willen we nu niet gaan. Maar Oekraïne is voor ons op dit moment geen aanleiding om ons beleggingsbeleid aan te passen", zegt hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. De markt veerde vanmiddag even op, op uitspraken van de Russische minister van Buitenlandse Zaken dat er nog altijd kans is op een diplomatieke oplossing. Naast de oorlogsdreiging blijft ook de angst voor een stijgende rente de markten beroeren. In gesprek met CNBC zei James Bullard van de St. Louis Fed maandag dat de Fed haast moet maken met het verhogen van de rente nu de inflatie zo sterk stijgt. Als een verrassing komen de uitspraken niet echt. Vorige week zei Bullard al dat de Fed de rente in juli met een vol procentpunt moet hebben verhoogd. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag rond 2,01 procent en de Duitse variant op 0,26 procent. Beide noteren daarmee iets lager dan vorige week. De euro/dollar handelde op 1,1303. Olie werd maandagmiddag even iets goedkoper, maar stijgt inmiddels weer ruim een half procent. De macro-economische agenda was maandag leeg. De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed op woensdag behoren deze week tot de belangrijkste economische publicaties. Stijgers en dalers In de AEX steeg Adyen 0,8 procent en was daarmee koploper. Een optreden van CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway in het programma Business-Class leverde het aandeel vandaag winst op. De maaltijdbezorger werd maandag 0,4 procent duurder. De grootste verliezen kwamen voor rekening van de financials ING en NN die 3,9 en 4,4 procent verloren, en ArcelorMittal dat zelfs 6,3 procent daalde. In de AMX waren er wel een paar stijgers. Fagron won 1,4 procent en Flow Traders, altijd gebaat bij onrust op de beurs, steeg zelfs 2,0 procent. AMG won 1,7 procent. Jefferies zette een koopadvies op AMG met een koersdoel van 42 euro. Dit weekend noemde ook beursgoeroe Geert Schaaij het aandeel op tv. Met AMG profiteert de beleggers volgens Schaaij van de lithiumkoorts die heerst. Tegenover deze winnaar stonden Air France-KLM en InPost met verliezen van 4,2 en 3,9 procent. Bij de smallcaps wist TomTom het groen te vinden. De navigatiespecialist werd 2,5 procent duurder. Wereldhave steeg 1,1 procent. CTP en NX Filtration daalden daarentegen circa 4 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong handelden de Amerikaanse beurzen overwegend in het rood. De Nasdaq steeg wel bijna een procent. Bron: ABM Financial News

