Vermogensbeheerder Ninety One stemt tegen overnamebod Heineken - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder en vermogensbeheerder Ninety One stemt tegen het bod dat Heineken heeft uitgebracht op het Zuid-Afrikaanse Distell. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag. Volgens Ninety One is het bod van 180 Zuid-Afrikaanse rand, omgerekend circa 10,52 euro, niet aantrekkelijk genoeg en een "flinke korting ten opzichte van andere mondiale beursgenoteerde drankenbedrijven", citeert het persbureau de investment manager. Ook opereert Distell "op superieure niveaus van winstgevendheid" ten opzichte van Heineken, vindt Ninety One. Ninety One, dat volgens data van Bloomberg een belang in Distell heeft van 3,7 procent, vindt een bod van 230 tot 250 rand, omgerekend zo'n 13,45 tot 14,61 euro, meer gepast. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.