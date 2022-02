'Vrees om escalatie Oekraine neemt iets af' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vrees dat de situatie aan de grens met Oekraïne escaleert, neemt af, na uitspraken uit het Russische kamp. Er zou, zo melden diverse internationale media, volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov een kans zijn om de crisis op diplomatieke wijze op te lossen. Hij wil, zo zei Lavrov in gesprek met president Vladimir Poetin, daarom blijven onderhandelen. Ook zouden bepaalde militaire oefeningen aan de grens met Oekraïne tot een eind komen. De olieprijzen dalen maandagmiddag een half procent. De AEX en de Bel20 maken wat van hun verliezen goed. Bron: ABM Financial News

