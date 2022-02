Clariant stuit op boekhoudkwesties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Zwitserse chemiebedrijf Clariant heeft de publicatie van zijn kwartaalcijfers uitgesteld uit in verband met een onderzoek naar boekhoudkwesties rond voorzieningen en toewijzing van posten in de boekjaren 2020 en 2021. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. Het onderzoek door onafhankelijke adviseurs is reeds in een gevorderd stadium. Clariant gaf maandag wel voorlopige jaarcijfers af. De voortgezette activiteiten hebben naar verwachting 4,37 miljard Zwitserse frank omgezet, wat 15 procent meer is dan een jaar eerder. De doelstelling van een EBITDA-marge van 16 tot 17 procent verwacht het bedrijf te halen, op basis van de huidige kennis. Er is geen impact op de kaspositie vastgesteld van de boekhoudkwesties. ?We onderzoeken de zaak met de uiterste urgentie en ijver", zei CEO Conrad Keijzer. Aanleiding voor het onderzoek was informatie van eigen medewerkers, die de problemen aankaartten. "Bij Clariant moedigen we onze medewerkers aan om zich uit te spreken en waarderen daarom dat onze medewerkers deze kwestie onder onze aandacht hebben gebracht", aldus Keijzer. Onderzocht wordt of medewerkers bepaalde voorzieningen en boekhoudkundige toewijzingen van inkomsten of kosten onjuist hebben geboekt om de resultaten van het bedrijf te beïnvloeden zodat interne of externe doelstellingen konden worden gehaald. Het onderzoek wordt gedaan door onafhankelijke adviseur en de externe accountants Deloitte en Gibson, Dunn & Crutcher. Het betreft de reeds gepubliceerde halfjaar-, jaar- en kwartaalrapporten over 2020 en 2021. Het aandeel Clariant daalt maandag ruim 17 procent. Bron: ABM Financial News

