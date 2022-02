Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Euronext verlaagd van 135,00 naar 126,00 euro met een ongewijzigd koopadvies. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. De jaarresultaten van Euronext waren volgens Bank of America beter dan verwacht, en de afgegeven outlook noemde de bank consistent met de verwachtingen. Vrijdag, na de jaarcijfers, stond het aandeel Euronext onder druk, net als eigenlijk het hele jaar al. Bank of America vindt dit onbegrijpelijk, aangezien de bedrijfsmix alleen maar is verbeterd door allerlei overnames, zoals die van Borsa Italiana. Alle reden dus volgens de analisten om het koopadvies te herhalen en een plekje op de favorietenlijst te behouden en koersherstel af te wachten. "We begrijpen dat beurzen ondermaats presteren als beleggers kiezen voor een rotatie naar waarde, maar op 14 keer de winst volgend jaar, is het lastig vol te houden dat Euronext als een groei-aandeel is gewaardeerd", aldus Bank of America. Bron: ABM Financial News

