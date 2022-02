Futures VS wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, op de mogelijkheid van oorlog in Europa, nadat diplomatie tussen Westerse leiders en de Russische president Poetin in het weekend geen doorbraak opleverde.

Daarmee zou de Amerikaanse beurs voortborduren op de verliezen van vrijdag, op zorgen over oorlog in Oekraïne en een sneller stijgende rente in de VS.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,8 procent in het rood.

De Amerikanen waarschuwden vrijdag dat Moskou ieder moment Oekraïne kan binnenvallen.

De olieprijs is vandaag stabiel na de sterke stijging op vrijdag. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde maandagmiddag vrijwel ongewijzigd op 93,12 dollar en Brent-olie voor april noteerde nog steeds rond 94,42 dollar.

De aandelenkoersen worden de afgelopen maanden gedrukt door de kans op een hogere rente in de Verenigde Staten, nu de inflatie zeer hoog oploopt. De kans op een grondoorlog in Europa is een grote aanvullende bron van onzekerheid in de afgelopen weken.

Moskou ontkent plannen te hebben voor een invasie in het buurland, maar de militaire opbouw van Rusland heeft zich versneld en er staan troepen aan drie kanten van het land opgesteld. De Amerikanen en andere Westerse landen trekken inmiddels hun ambassadepersoneel terug, wat erop wijst dat de Westerse regeringen weinig kansen meer zien op diplomatieke oplossingen.

Volgens beleggers is het lastig om te handelen op de situatie, omdat er geen goed zicht is op de kans van een invasie of op de aard en hevigheid van de reactie vanuit de Westerse landen. Als agressie vanuit Moskou leidt tot economische sancties, kan de wereldeconomie echter onvoorspelbaar reageren. Hogere energieprijzen zijn een waarschijnlijk gevolg.

"We hebben het inflatieverhaal en dan het Russische verhaal", zei Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank. In geval van een invasie "zal er een negatief effect op de markten zijn, maar ik denk ook dat beleggers dit al in zich opnemen", zei hij.

De euro/dollar noteerde op 1,1313. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1341 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Lockheed Martin schrapt een deal met Aerojet Rocketdyne, meldde de vliegtuigbouwer, nadat mededingingswaakhonden vorige maand juridische stappen zetten om de overname te blokkeren.

Sportschoenenwinkels krijgen onvoldoende sneakers aangeleverd, zelfs van de populaire merken zoals Nike, meldde The Wall Street Journal. Het opschalen van productie en levering na de coronacrisis blijft problematisch.

De Oekraïense luchtvaartmaatschappij SkyUp AirLines verkoopt geen tickets meer voor vluchten deze week, nadat verzekeraars hun dekking introkken, vanwege de militaire dreiging. Zaterdag schortte KLM ook al vluchten naar de Oekraïense hoofstad op en kondigde de Nederlandse maatschappij aan het Oekraïense luchtruim voorlopig te mijden.



Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag fors lager. De S&P 500 daalde 1,9 procent op 4.418,64 punten, de Dow Jones index verloor 1,4 procent tot 34.738,06 punten en de Nasdaq leverde 2,8 procent in op 13.791,15 punten.