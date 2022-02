Beursblik: DSM goed op koers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet en EBITDA behaald. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus van Vara. In het vierde kwartaal steeg de omzet volgens de analisten van 2.080 miljoen naar 2.255 miljoen euro. Daarmee liep de aangepaste EBITDA op van 390 naar 424 miljoen euro. Daarvan is volgens de consensus 349 miljoen euro afkomstig van de tak Nutrition en 93 miljoen euro van Materials. In september liet DSM al weten zich volledig te gaan concentreren op Nutrition en zette Materials in de etalage. DSM zelf verwacht voor 2021 een stijging van de aangepaste EBITDA rond 15 procent, met een goede aangepaste operationele vrije kasstroom. Analisten rekenen op een jaaromzet voor DSM van 9.042 miljoen euro met een aangepaste EBITDA van 1.798 miljoen euro. Dat komt neer op stijgingen van respectievelijk 11,5 en 17,2 procent ten opzichte van de omzet in 2020 van 8.106 miljoen euro en een EBITDA van 1.534 miljoen euro. DSM opent dinsdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.