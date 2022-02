Rode gloed op Europese beursvloeren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag lager, na de verkoopgolf op Wall Street vrijdagavond, toen de angst voor een Russische invasie van Oekraïne steeds verder toenam. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een min van 2,6 procent op 457,59 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 3,2 procent naar 14.930,28 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 3,2 procent op een stand van 6.785,93 punten. De Britse FTSE daalde 1,9 procent naar 7.513,43 punten. Econoom Jim Reid van Deutsche Bank wees op de combinatie van enerzijds de hachelijke situatie rond de grens van Oekraïne en anderzijds de noodzaak voor de markt om rekening te houden met een stijgende rente. "Dat geeft geen ruimte om te ontspannen", aldus Reid. Vandaag is de macro-agenda leeg. Later in de week wordt het drukker Olie noteerde nog wat hoger, na de prijsstijging van bijna 4 procent op vrijdag. De euro/dollar noteerde op 1,1314. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1341 op de borden. Bedrijfsnieuws Veel bedrijfsnieuws was er niet voor handen. In Parijs was Societe Generale de grootste daler met een verlies van 6,5 procent. In Frankfurt was dit Delivery Hero met een daling van 4,2 procent. In Parijs waren er geen stijgers en in de Duitse Dax slechts Beiersdorf, dat 1,1 procent steeg. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden bijna een procent in het rood. De S&P 500 daalde vrijdag 1,9 procent op 4.418,64 punten, de Dow Jones index verloor 1,4 procent tot 34.738,06 punten en de Nasdaq leverde 2,8 procent in op 13.791,15 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.