Valuta: vrees om Oekraïne stuwt koersen veilige havens

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar, de Japanse yen en de Zwitserse frank, de drie munten die als veilige havens gelden, stijgen nu de vrees voor een Russische invasie van Oekraïne toeneemt.

De dollar stond maandag 0,2 procent hoger tegenover de euro, die op 1,1309 dollar noteerde. De euro daalde ook 0,2 procent tegenover de Zwitserse frank tot 1,0454.

"Ontwikkelingen in Rusland en Oekraine zijn de sleutel voor de marktbewegingen van deze week. Als de-escalatie uiitblijft ,zal dat de Japanse yen, Zwitserse frank en Amerikaanse dollar verder steunen", zei valuta-analist Francesco Pesole van ING in een rapport.

Speculatie over een mogelijke renteverhoging met 50 basispunten door de Federal Reserve in maart, in plaats van de meer gebruikelijke geleidelijke stap van 25 basispunten, voedt de koerswinst van de dollar verder, meent Pesole.

De euro ziet er intussen kwetsbaar uit, volgens ING, nadat enkele vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank pogingen deden om een al te snelle stijging van de renteverwachtingen af te koelen en na waarschuwingen dat het Russische leger ieder moment buurland Oekraïne kan binnenvallen.

"Een doorbraak [in de euro/dollar] beneden 1,1300 zou een nog wat verdere beweging omlaag in gang kunnen zetten die kan doorgaan tot het niveau van 1,1200-1,1250, als de markten hun inzet op een monetaire verkrapping door de ECB in de zomer terugschalen."

Met name ECB-voorzitter Christine Lagarde, ECB-econoom Philip Lane en beleidsmakers François Villeroy de Galhauy en Gabriel Makhlouf gaven afgelopen dagen tegengas aan de toenemende speculatie in de markt op renteverhogingen door de ECB.

Lagarde zei vrijdag dat ze niet te snel wil optreden tegen de hoge inflatie om te voorkomen dat het economisch herstel wordt afgeremd. Zij gaf eerder al een signaal af dat de rente misschien toch al dit jaar kan worden verhoogd, waar de centrale bank eerder nog zei dat er dit jaar geen verhoging zou komen, ondanks de hoge inflatie.

Analist Joost Derks van iBanFirst denkt dat de kans niet heel groot is dat de gewijzigde toon het begin inluidt van een opmars van de euro. Hij noemt het nog maar de vraag of de eurorente überhaupt positief wordt dit jaar, omdat hij nog ruim onder nul staat. De Britten kunnen nu al rekenen met 0,5 procent rente en voor de Amerikanen gaat dat ook niet lang meer duren. Derks voorziet dan ook aanhoudende onzekerheid op de valutamarkt, met veel onzekerheid over de divergentie tussen het beleid van de Fed en de Bank of England enerzijds en de ECB anderzijds.