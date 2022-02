Deutsche Bank verlaagt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Euronext iets verlaagd van 110,00 naar 108,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. De cijfers over het vierde kwartaal waren volgens analist Benjamin Goy in orde met een sterker dan verwachte omzet maar ook hogere kosten. Het aandeel blijft aantrekkelijk gewaardeerd met een laatste slotkoers op 82,50 euro. Deutsche Bank verlaagde zijn taxaties voor Euronext met 2 tot 3 procent na de kwartaalcijfers. Goy hoopt dat de kostenverwachting van Euronext voor 2022 de analistentaxaties weer op het goede spoor zet en dat de reeks verlagingen van de winstverwachtingen sinds de beleggersdag vervolgens verleden tijd zal zijn. Dat is een belangrijk ingrediënt voor een hogere koers, denkt hij. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News