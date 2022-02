AEX start waarschijnlijk in het rood door brullen Russische beer

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag fors lager van start vanwege onder meer zorgen over een mogelijke Russische inval in Oekraïne. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,5 procent.

Vrijdag sloot de AEX met 0,2 procent op 761,50 punten al nipt lager, maar op weekbasis won de hoofdindex juist bijna 2 procent, dankzij onder meer een zeer positief ontvangen kwartaalrapportage van betaalspecialist Adyen.

Vrijdag na het slot in Amsterdam dook Wall Street echter diep in het rood, nadat de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan tijdens een briefing van het Witte Huis zei dat er signalen waren van Russische escalatie aan de grens met Oekraïne, en dat het mogelijk was dat er een invasie zou kunnen plaatsvinden tijdens de Olympische Spelen. Beleggers rekenden er tot zijn uitspraken niet op dat een inval tijdens de Spelen zou plaatsvinden.

De Amerikaanse en Britse autoriteiten adviseerden hun burgers om Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten.

Later tijdens de handelsdag nuanceerde Sullivan zijn woorden door te zeggen dat de Russische president Vladimir Poetin nog geen besluit heeft genomen over een inval, maar "het kan snel gebeuren", aldus de veiligheidsadviseur.

De nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz reist vandaag naar Oekraïne, waar hij op kritiek kan rekenen, omdat Duitsland geen wapens wil leveren, zodat Oekraïne zich beter kan verdedigen. Ook is Duitsland tot nu toe vaag gebleven over mogelijke sancties bij een Russische inval. De Amerikaanse president Joe Biden heeft juist al gezegd dat de nieuwe Russische gaspijplijn naar Duitsland, de 'Nord Stream 2', op slot gaat bij een inval. Dinsdag praat Scholz in Moskou met Poetin.

De Dow Jones index sloot vrijdag na een vrij vlakke opening 1,4 procent lager, terwijl het verlies voor techbeurs Nasdaq met 2,8 procent dubbel zo groot was. Staatsobligaties, een vluchthaven in roerige tijden, werden juist opgekocht waardoor het rendement op de tienjarige 'treasury' met 11 basispunten daalde naar 1,92 procent. Eerder in de handelsweek noteerde het rendement nog ruim boven de 2 procent na hogere inflatiecijfers dan voorzien, waardoor de Federal Reserve mogelijk agressiever de rente zal verhogen.

De olieprijzen reageerden daarnaast ook scherp op de Russische dreiging. Een mogelijke inval zal waarschijnlijk leiden tot economisch sancties die de Russische olie-export kan inperken op een moment dat het wereldwijde olie-aanbod al krap is. Dit weekend werd in Nederland volgen United Consumers met 2,1780 euro per liter al de hoogste adviesprijs ooit afgegeven voor benzine.

Sommige olie-analisten wijzen er wel op dat Poetin door alleen al de dreiging van een inval en de impact daarvan op de olie- en gasprijzen wellicht al zijn doel heeft bereikt. Circa zestig procent van het Russische staatsbudget is afkomstig uit de olie- en gasimport.

Een future op een vat West Texas Intermediate sloot vrijdagavond 4,5 procent hoger op 93,90 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend koerste de Amerikaanse olie-future met ongeveer anderhalf procent verder omhoog. Een daadwerkelijke inval zou de olieprijs volgens analisten richting de 100 dollar of zelfs hoger kunnen duwen.

In Azië verliest de Japanse Nikkei index vanochtend 2,3 procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong 1,5 procent prijs geeft. De grondstofgevoelige Australische beurs wint juist 0,4 procent.

Naast enkele bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor onder meer de Duitse ZEW-index en de Empire State index in de VS.

Bedrijfsnieuws

De koersdruk bij Just Eat Takeaway is niet goed en er wordt had gewerkt om het bedrijf beter te maken. Dit zei CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway zondag in het tv-programma Business-Class.

Jefferies startte met het volgen van AMG met een koopadvies en een koersdoel van 42,00 euro. Volgens de analisten van Jefferies zijn de groeivooruitzichten voor AMG met lithium "significant"

FPSO Liza Unity van SBM Offshore produceerde op 11 februari de eerste olie en is nu officieel verhuurd.

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Euronext van 110,00 naar 108,00 euro, maar herhaalde wel het koopadvies voor het beursbedrijf.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 1,9 procent op 4.418,64 punten, de Dow Jones index verloor 1,4 procent tot 34.738,06 punten en de Nasdaq leverde 2,8 procent in op 13.791,15 punten.