FPSO Liza Unity van SBM in productie

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) FPSO Liza Unity van SBM Offshore heeft op 11 februari de eerste olie geproduceerd en is nu officieel verhuurd. Dit maakte de Nederlandse oliedienstverlener maandag voorbeurs bekend. Liza Unity is gestationeerd ongeveer 200 kilometer voor de kust van Guyana. De FPSO wordt gehuurd door ExxonMobil, Hess Guyana Exploration en het Chinese CNOOC. "We zijn trots op het feit dat FPSO Liza Unity is gestart met de productie", aldus topman Bruno Chabas van SBM in een toelichting. De FPSO werd opgeleverd in drieënhalf jaar na de start van de engineeringfase. "Een prestatie van formaat", aldus de topman. Update: om weggevallen letter in titel toe te voegen. Bron: ABM Financial News

